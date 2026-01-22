Haberler

Kars'ta 2 Metre Kar Altında Hastaneye Ulaştırılan Minik Adar

Kars'ta 2 Metre Kar Altında Hastaneye Ulaştırılan Minik Adar
Güncelleme:
Kars'ın Borluk köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda, 2 yaşındaki Adar Tikicieri'nin hastaneye ulaştırılması için İl Özel İdaresi ekipleri ve sağlık görevlileri seferber oldu. Zorlu şartlara rağmen Adar, başarılı bir şekilde hastaneye götürüldü.

KARS merkeze bağlı Borluk köyünde rahatsızlanan Adar Tikicieri (2), İl Özel İdaresi ekiplerinin kalınlığı 2 metreyi bulan kar ve yoğun tipiye karşı verdiği saatler süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle yolu kapanan Borluk köyünde Adar Tikicieri rahatsızlandı. Ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ve görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede ekipler, güçlükle ilerledi. İl Özel İdaresi iş makineleriyle yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi evde yapılan minik Adar, sağlık görevlisinin kucağında ambulansa alındı. Dönüş yolunda kara saplanan ambulans iş makinesine bağlanan halatla çekilerek, kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin yolda kalmaması için İl Özel İdaresi ekipleri, ambulansa hastaneye kadar öncülük etti. Adar, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
