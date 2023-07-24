Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir adam, motorlu testere ile odun keserken koluna ağaç parçası saplandı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Ağaç keserken dal koluna saplandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çeltikçi mahallesi'nde meydana gelen olayda motorlu testere ile odun kesen adamın, koluna ağaç parçası saplandı.

Olay saat 13.00 sıralarında Çeltikçi mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. İbrahim U.(42), evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Kesim sırasında odundan kopan ağaç parçası koluna saplandı. Kanlar içinde bir kalan adam, özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Tetkiklerin ardından Genel Cerrahi Servisine alınan adamın, ameliyata alınacağı öğrenildi.

Jandama olayla ilgili soruşturma başlattı.