Sandıklı Devlet Hastanesi'nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile hastane yönetimi iş birliğinde yangın tatbikatı planlandı. Tatbikata itfaiye, 112 ve polis ekipleri de destek verdi. Senaryo gereği hastanenin ikinci katında yer alan sterilizasyon ünitesinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın sonrası verilen alarmı duyan hastanenin acil durum görevlileri, yoğun bakım ve ameliyathanedeki hastaları kısa sürede tahliye etti. Yangın tüpleri ile müdahale edilerek yangın söndürüldü. Tahliye çalışmaları kapsamında itfaiye ekipleri ikinci kattan bir hasta maketini sedye ile indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Acil servise getirilen hastalara buradaki personel hızlı bir şekilde müdahale etti.

Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

Sandıklı Devlet Hastanesi'nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile hastane yönetimi iş birliğinde yangın tatbikatı planlandı. Tatbikata itfaiye, 112 ve polis ekipleri de destek verdi. Senaryo gereği hastanenin ikinci katında yer alan sterilizasyon ünitesinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın sonrası verilen alarmı duyan hastanenin acil durum görevlileri, yoğun bakım ve ameliyathanedeki hastaları kısa sürede tahliye etti. Yangın tüpleri ile müdahale edilerek yangın söndürüldü. Tahliye çalışmaları kapsamında itfaiye ekipleri ikinci kattan bir hasta maketini sedye ile indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Acil servise getirilen hastalara buradaki personel hızlı bir şekilde müdahale etti.

Başhekim Abdul Fettah Nur, "Değerli halkımızın, hastalarımızın bize destek oldukları için çok teşekkür ederiz. Hastanemiz ve ekip olarak olası afete karşı hazırlıklı olduğumuzun bir göstergesidir bu. Yaptığımız tatbikatta hastanemizin sterilizasyon bölümünün elektrik kontağında yangın çıktı. Ekiplerimiz ve çalışma arkadaşlarımız, UMKE ekibi, itfaiye ekibi, ambulans ekipleri herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.