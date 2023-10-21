Afyonkarahisar Sandıklı'da Ev Ekmeği Üreticilerine Denetim

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından ev ekmeği üreticilerine ve fırınlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde hijyen ve ekmek gramajı kontrol edildi.

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan ev ekmeği üreticilerine ve fırınlarına yönelik denetim yapıldı.

Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenilir gıda talebinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması için denetim yaptı. Halk sağlığı adına belirli aralıklarla gerçekleştirdiği denetimler çerçevesinde ev ekmeği üreten iş yerlerine yönelik hijyen ve ekmek gramajını kontrol etti. Ev ekmeği üretimi yapılan yerlerin temizlik, çalışanların kılık kıyafet ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederek eksik gördükleri hususlarda işletme sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kurallara uymayan işyerlerine ise yaptırım yapıldı. - AFYONKARAHİSAR