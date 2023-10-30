Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 18 öğrenci yemekten zehirlendi

Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yurdunda kalan 18 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Lisenin yurdunda kalan 18 öğrenci dün sabaha karşı saat 03.00'te kusma ve bulantı şikayeti ile okul müdürlüğüne başvurdu. Öğrencilerin ilk etapta 13'ü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne (AFSÜ) sevk edildi. Daha sonra ambulans ile 3 öğrenci daha AFSÜ'ye giderken, ardından da 2 öğrenci yine aynı hastaneye giderek tedavi altına alındı. Genel durumlarının iyi olduğu bildirilen öğrencilerin bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR