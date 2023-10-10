Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta öğrencilere deprem, tahliye ve yangın konularında bilgilendirme yapıldı ve uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi verildi.

Afyonkarahisar İl AFAD, İlkokul Öğrencilerine Deprem ve Yangın Tatbikatı Yaptı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat merkeze bağlı Çıkrık Köyü İlkokulu'nda gerçekleştirildi. 'Afet Farkındalık' eğitimi başlığı ile yapılan tatbikatta öğrencilere yönelik 'deprem, tahliye ve yangın' konularında bilgilendirme yapıldı. Programında devamında ise AFAD ekipleri tarafından öğrencilere uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi verilip ardından deprem tahliyesi konusunda tatbikat yapıldı. - AFYONKARAHİSAR