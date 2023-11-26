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Afyonkarahisar'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kadın Hastanede Tedavi Altına Alındı

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Sağlık Haberleri
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Afyonkarahisar'ın Ataköy mahallesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kadın hastaneye başvurdu. Kadının durumu ciddiyetini koruyor.

Afyonkarahisar' da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hastanede tedavi altına alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay, Ataköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.O., isimli kadın sabah saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirterek hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde kadının önemli düzeyde karbonmonoksit gazına maruz kaldığı belirlendi. Bunun üzerine kadın müdahalesinin ardından Eskişehir'deki bir hastaneye sevk edildi. Zehirlenen kadının durumunun ciddi olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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