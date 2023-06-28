Afyonkarahisar'da kurban kesimi sırasında yaralanan 30 kişi hastanelere başvurdu

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurban keserken ya da derisini yüzerken kendilerini yaraladı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine başvuran 30 kişi tedavi edildi.

Afyonkarahisar'da kurban keserken yaralanan 30 kişi, hastanelere başvurdu.

Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Kentte, kurban keserken başta el, parmak, bacak olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 30 kişi, tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine geldi.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.