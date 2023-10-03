Afyonkarahisar'da kasaplara denetim yapıldı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kasaplara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Denetimde çok sayıda kasap esnafına yönelik denetim yapıldı. Denetimde dükkanlarda satılan etlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Ekipler esnaflara güvenli gıda tüketiminin önemi hakkında da bilgilendirmeler de bulundular. - AFYONKARAHİSAR