Afyonkarahisar'da İki Genç Pektus Ekskavatum Ameliyatıyla Sağlığına Kavuştu

Afyonkarahisar'da halk arasında "kunduracı göğüs" olarak bilinen, göğüs duvarlarındaki içe çöküklük (pektus ekskavatum) nedeniyle kalplerinde ve akciğerlerinde bası oluşan iki genç, ameliyatla şikayetlerinden kurtuldu.

Celil Deveci (18) ile Adem Yaşar (16), doğuştan göğüs duvarlarındaki içe çöküklük sebebiyle zor günler yaşadı.

Çabuk yorulma, nefessiz kalma gibi problemlerinin yanı sıra dış görünümlerinden rahatsızlık duyan gençler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine başvurdu.

Hastalar, gerçekleştirilen kapalı ameliyatla sağlıklı göğüs yapısına kavuştu.

"Nefes darlığı ve kalp sıkışması oluyordu"

Deveci, AA muhabirine, şikayetlerinin artması üzerine ameliyat olmaya karar verdiğini söyledi.

Ameliyattan sonra şikayetlerinin geçtiğini anlatan Deveci, "Hocalarıma beni sağlığıma kavuşturdukları için teşekkür ederim." dedi.

Adem Yaşar da Afyonkarahisar'da ameliyat olabileceğini öğrenince hemen harekete geçtiğini belirterek, "Nefes darlığı, kalp sıkışması oluyordu. Şimdi sadece ağrılarım var. Kıyafetimi çıkardığımda kendimi öz güvensiz hissediyordum. Havuza, denize giremiyordum. Şimdi kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Yaşar da zor günler geçiren oğlunun hep yanında olduklarını dile getirdi.

Oğlunun sağlık problemlerinden kurtulacak olmasının sevincini yaşadıklarını belirten Yaşar, görünüşünü çok sorun eden oğlunun artık denize ve havuza rahatça girebileceğini anlattı.

Kalbe basıdan dolayı ameliyatlarını yaptık

AFSÜ Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Dumanlı da ameliyatları başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Dumanlı, "Hastaların göğüs kafesinin altına çelik bar yerleştirerek normal görünüme kavuşturduk. İki hastada da kalbe ve akciğere bası vardı. Takibe aldığımız hastalarımız var. Aileler, çocuklarının vücutlarında şekil bozukluğu fark ederse hemen bir uzmana başvurmalı." diye konuştu.