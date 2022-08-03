AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Okumuş, istifa eden doktorla ilgili açıklama yaptı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, istifa eden hekimle ilgili açıklamada bulundu.

Okumuş, AFSÜ'nün kafesinde düzenlediği toplantıda, hastanenin hematoloji bölümü doktorunun bir hasta veya yakınının randevu alamadığı gerekçesiyle resmi makamlara yazdığı şikayet dilekçesinde şiddet ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle istifa ettiğini söyledi.

Randevu alamayan kişinin hastane kayıtlarında olmadığını aktaran Okumuş, şöyle konuştu:

"Yazılan ifadedeler çok hoş değil. Bunu da resmi kanallar aracılıyla kayıtlı olarak yapıyor. Bu kaydı alan kurumlarda bize, 'Böyle bir tehdit var.' diye haber verdi. Bunu gören hekim arkadaşımızın da morali bozuldu, canı sıkıldı. Bu sırada biz de tedbir alınması açısından emniyete ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Üniversitemizin güvenlik hizmetlerine de hekimimizin ve polikliniğin güvenliğine karşı dikkatli olunması talimatlarını verdik. Ancak hekim arkadaşımız, geceleri uyuyamadığı ve kendini işine veremediği gerekçesiyle istifa dilekçesi verdi."diye konuştu.

İstifa kararı alarak üniversiteden ayrılan hekimle yüz yüze görüşme yaptığını ancak ikna edemediklerini anlatan Okumuş, sürecin devamında ise sosyal medyada hekim hakkında üniversite yönetiminin mobbing uygulayarak ve tehdit ederek Afyonkarahisar'dan kaçırttığı yönünde paylaşımlar oluşmaya başladığını anımsattı.

Bu paylaşımlar sonucunda haberler yapılmaya başladığını gördüklerine dikkat çeken Okumuş, "Bir milletvekilimiz de hekim arkadaşımızın üniversiteden ayrılmasına yönelik resmi kurumlardan bilgi istemiş. Sanki bu hekim arkadaşımızın ayrılmasının nedeni bizmişiz gibi bir algı oluştu. Ama bu algının da ulusal çaplı bir habere dönüştüğünü de gördük. Bunun üzerine kamuoyuna karşı bir basın açıklaması yapma gerekliliği duyduk." ifadesini kullandı.

Okumuş, kamuoyu açıklamasını da sosyal medyada doğru ve hoş olmayan yorumların farklı kurumları da hedef alması nedeniyle dün kaldırıldığını kaydetti.

Basın toplantısına AFSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Aslan, Prof. Dr. Ümit Dündar, hastane yöneticileri, Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Sezer Küçükkurt ve gazeteciler katıldı.