Afrika kökenli kadın ve kız çocukları ABD'de sağlık hizmetlerinde ırksal istismara maruz kalıyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yayımlanan bir rapora göre Afrika kökenli kadın ve kız çocuklarının ABD'nin sağlık hizmetleri sektöründe ırksal istismarın 'sistemik ve tarihsel bir modeli' ile karşı karşıya. Rapora göre bu durum doğum sırasında ölüm riskini de artırıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yayımlanan bir rapora göre Afrika kökenli kadın ve kız çocuklarının ABD'nin sağlık hizmetleri sektöründe ırksal istismarın "sistemik ve tarihsel bir modeli" ile karşı karşıya. Rapora göre bu durum doğum sırasında ölüm riskini de artırıyor.

Çarşamba günü yayımlanan rapor, tıp eğitiminden politika yapımına ve sağlık hizmetlerinin sunumuna kadar Afrika kökenli kadın ve kız çocuklarının sistematik olarak ihmal edildiğini ve kötü muameleye maruz kaldığını vurguluyor. Raporda, Afrikalı kökenli kadın ve kız çocuklarının sağlık hizmeti alırken karşılaştığı kötü muamelenin, sözlü ve fiziksel istismardan kaliteli bakım sağlanmamasına ve hatta ağrı kesici tedavi verilmemesine kadar uzandığı belirtiliyor.

Sonuç olarak kadınlar, çoğu zaman ölümle sonuçlandığı bilinen, artan hamilelik dönemi komplikasyonları ve gecikmiş tıbbi müdahalelerle karşı karşıya kalıyor.

Raporda, mevcut verilere göre anne ölüm oranlarındaki en büyük farkın, siyahi anne adaylarının ölüm olasılığının beyaz kadınlara göre üç kat daha fazla olduğu ABD'de tespit edildiği vurgulandı.

UNFPA İcra Direktörü Natalia Kanem, yaptığı basın açıklamasında, "Birçoğu köleleştirme kurbanlarının torunları olan ABD'deki siyahi kadınlar ve kız çocuklarının başındaki ırkçılık belası devam ediyor" dedi.

Kanem, "Adalet ve eşitlik ancak sağlık sistemlerimiz bu kadınların farkına vardığında ve onlara saygılı, şefkatli bakım sağladığında mümkün olacak" ifadelerini kullandı.