Afganistan'ın Cüzcan Vilayetinde 1.100'den Fazla Tüberküloz Vakası Doğrulandı

ŞİBİRGAN, 5 Nisan (Xinhua) — Salı günü gazetecilere konuşan Sabouri, "Cüzcan vilayetinde 2021 senesinde toplam 1.138 pozitif tüberküloz vakası kaydedildi. Vilayetteki sağlık yetkilileri hastalığı kontrol etmek ve durumu kontrol altına almak için ellerinden geleni yaptı" dedi. Yetkili, vilayette hastalık nedeniyle herhangi bir ölüm ya da Afganistan'da tüberküloz geçirenlerin sayısı ile ilgili herhangi bir istatistik hakkında bilgi vermedi. Sabouri, vilayette hastalıkla mücadele amacıyla toplam 11 teşhis ve tedavi merkezinin faaliyette olduğunu söyledi. Tüberküloz hastalığının bulaşıcı ve tedavi edilebilir olduğunu söyleyen Afgan doktor, hastalığa yakalanmanın ana sebebinin yoksulluk, yetersiz beslenme ve hastalığa dair bilincin eksikliği olduğunu da sözlerine ekledi.

Xinhua / Sağlık