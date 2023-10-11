Afganistan'daki depremden etkilenenlere ilaç ve tıbbi ekipman yardımı yapılacak

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen depremden etkilenen insanlar için ilaç ve tıbbi ekipman ihtiyacı olduğu belirtildi. Halk Sağlığı Bakanı Kalender İbad, hastaneleri ziyaret ettikten sonra uzun vadeli yardım gerektiğini ifade etti. Depremde en az 2.053 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı.

HERAT, 11 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'daki geçici hükümetin Halk Sağlığı Bakanı Kalender İbad, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde depremden etkilenen insanlar için ilaç ve tıbbi ekipman ihtiyacı olacağını söyledi.

Pazartesi günü Herat vilayetindeki hastaneleri ziyaret ettikten sonra Xinhua'ya demeç veren İbad, "Meseleye bir ay, iki ay, üç ya da altı ay gibi uzun vadeden bakarsak tıbbi ekipman ve ilaca ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nin verdiği bilgilere göre Afganistan'ın batısı Cumartesi günü merkez üssü Herat vilayetinin Zindajan ilçesi olan, Richter ölçeğine göre her biri 6,2 büyüklüğündeki iki şiddetli deprem ve artçılarla sarsıldı. Depremlerde en az 2.053 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

Bakan, 12-13 köyün tamamen yıkıldığını ve depremde hayatta kalanların "ülke içinde yerlerinden olmuş kişiler" gibi yaşadığını söyledi.

Xinhua'ya konuşan İbad, "Yaralıların hepsi tedavi görüyor. Hastanelerin tüm branş ve koğuşları gece gündüz sağlık hizmeti veriyor" dedi. İbad ölü sayısı hakkında ise kesin rakam vermedi.

Bakan, sağlık hizmetlerine ek olarak hükümetin Herat'ta depremden etkilenenlere insani yardım ve barınma imkanı da sağlayacağını belirtti.