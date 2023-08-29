Afganistan'da her gün 24 anne gebelik ve doğum nedeniyle hayatını kaybediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan'da mevcut fonlama düzeyleri yüzünden, önlenebilir nedenlerle her gün 24 annenin gebelik ve doğum kaynaklı olarak hayatını kaybettiğini ve bu sayının büyük ölçüde artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.

KABİL, 29 Ağustos (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan'da mevcut fonlama düzeyleri yüzünden, önlenebilir nedenlerle her gün 24 annenin gebelik ve doğum kaynaklı olarak hayatını kaybettiğini ve bu sayının büyük ölçüde artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.

DSÖ Afganistan'ın Pazartesi günü önceden Twitter olarak bilinen X platformu üzerinden yaptığı açıklamayla bağlantılı yakın zamandaki bir rapora göre, ülkedeki felce uğramış sağlık sistemi konusunda uyarıda bulunan örgüt, gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme yüzünden milyonlarca hayatın tehdit altında olduğunu ve bulaşıcı hastalıklar, süregiden salgınlar ve şiddetli kuraklığın durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Rapora göre insani yardıma ihtiyaç duyan insanların sayısı, iki yıl önce 18,4 milyon iken 2023'te 28 milyonun üzerine çıkmış durumda.

Rapora göre sağlık sektöründe bu, sağlık yardımı için şu anda 7,5 milyonu çocuk ve 3,1 milyonu kadın olmak üzere 14 milyon insanın hedeflendiği anlamına geliyor.