Afganistan'da çocuk felciyle mücadele kampanyası başlatıldı

Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde çocuk felciyle mücadele kampanyası kapsamında bir doz çocuk felci aşısı verilen bir çocuk, 29 Ağustos 2023. Bir BM yetkilisinin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Afgan sağlık kuruluşları Pazartesi günü ülkenin kuzeyindeki Belh, Samangan, Cüzcan, Faryab ve Sar-i Pol vilayetlerinde çocuk felciyle mücadele kampanyası başlattı. (Fotoğraf: Zekrullah Yazdani/Xinhua)