AFAD'dan deprem uyarısı: Ağır hasarlı yapılara girilmemeli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesinde 4,5 ve üzeri artçı depremlerin devam ettiğini belirterek, ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi ve riskli binaların çevresinde bulunulmaması uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), deprem bölgesinde 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtilerek, ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların çevresinde bulunulmaması uyarısı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.