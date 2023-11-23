Afad'dan deprem çalıştayı

ANKARA - Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Ulusal Deprem Araştırma Programı Çalıştayı düzenlendi.

Afad Konferans Salonu'nda deprem tehlikelerinin belirlenerek risk azaltma çalışmalarına katkı sağlanması, ülke kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması ve afet yönetimi ile ilgili yöneticilere ve karar vericilere yol gösterilmesi amacıyla Ulusal Deprem Araştırma Programı Çalıştayı düzenlendi. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlayan çalıştayda, depremde yaşanan yıkımı anlatan bir video gösterimi yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu yaptığı açılış konuşmasında, "Depremin ortaya çıkardığı zararları bizim yaptığımız veya yapmamız gerektiği halde yapmadığımız şeyler ortaya çıkarıyor. Bu coğrafyada deprem gerçeğini bilerek riski nasıl azaltacağız ve nasıl yöneteceğiz, bir afette can kaybını nasıl azaltacağız veya tamamen ortadan kaldıracağız konusu en çok yoğunlaşmamız gereken konuların başında geliyor" diye konuştu.

"UDSEP'deki temel amacımız deprem hasarlarına karşı daha çok dirençli şehirler oluşturmak"

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise, Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı'nın 10'uncu yılında gelinen noktayı görmek adına bu programı düzenlediklerini belirterek, "UDSEP'deki en temel amacımız deprem hasarlarına karşı daha çok dirençli, daha güçlü şehirler ve toplumlar oluşturmak. Yine UDSEP'in içerisindeki en önemli eylemlerden bir tanesi de deprem bölgelerindeki araştırmaların desteklenmesini teşvik edici bir takım eylemler bulunuyor. Bu eylemlerden yola çıkarak 2012 yılında bir yönetmelik yürürlüğe girmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"UDAP'a yapılan 290 projenin 65'i desteklemeye değer görüldü"

UDAP'a 2012 yılından bu yana toplam 260 proje başvurusu yapıldığını söyleyen Tatar, "Bu 260 proje başvurusunun içerisinde 65 proje desteklenmeye değer görülmüştür. Bu 65 projenin coğrafik dağılımına da baktığımız zaman 18 tane farklı ilimizde 29 farklı üniversite, kurum ve kuruluşumuza destek verdik. Aslına bakıldığında 65 farklı projenin 65 yürütücüsünün yanı sıra bu projelerde 290 tane yardımcı araştırıcı görev almış, 66 tane bursiyer de projeden faydalanmış. Bütün bu projenin sonrasında ise 141 tane makale, tez ve kitap yayımlanmış. Ayrıca bu 65 projenin 49'u da tamamlanmış durumda, 16 proje ise devam ediyor" dedi.

Çalıştay çerçevesinde toplam 7 oturumda 65 sunum gerçekleştirilerek, sunumlarda UDAP'da desteklenen projeler ile afet risklerinin azaltılması konusunda yapılan çalışmalar ele alınacak. Çalıştay, yarın yapılacak kapanış programıyla son bulacak.