ADÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri Efeler Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencileri, Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Atay; "Sizlere ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmayın" dedi.

Efeler Belediyesi ile ADÜ Tıp Fakültesi arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolü gereğince, ADÜ Tıp Fakültesi'nde eğitim gören son sınıf öğrencileri, Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, belediye birimlerinin görevleri ile halk sağlığı, iş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra gençlerle bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, doktorların ve sağlık çalışanlarının çok kıymetli olduklarını ifade ederek "Özgür bir ortamda, uygarlık düzeyinde düşüncelerimizi ifade edebildiğimiz bir ortam istiyoruz. Herkesin kendi alanlarında çalışabildiği ve paylaşımın hakça yapıldığı bir ülke istiyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için sizin gibi aydın insanlara ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmayın" dedi. - AYDIN