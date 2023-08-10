Adıyaman Valisi Osman Varol, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Varol, hastanedeki hastaları ziyaret ederek, çocuklara oyuncak dağıttı.