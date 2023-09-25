Adıyaman İl Sağlık Müdürü Göreve Başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman İl Sağlık Müdürü olarak atanan Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz göreve başladı. Yorulmaz, daha önce çeşitli görevlerde bulunmuş bir sağlık profesyonelidir.

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman İl Sağlık Müdürü olarak atanan Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz göreve başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman Sağlık Müdürlüğüne geçtiğimiz günlerde Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz atandı. Cengiz Yorulmaz, göreve başladı.

Cengiz Yorulmaz, 2015-2017 yılları arasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, 2017 yılında Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı, 2017-2022 yılları arasında Adıyaman Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı görevini yürüttü. 2023 yılında Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü olarak görevini yürütürken 22 Eylül 2023 tarihinde Adıyaman İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Adıyaman eski Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ise, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak geçiş yaptı. - ADIYAMAN