Adıyaman'daki depremde yaralanan 4 kişi, ambulans uçakla Ankara'ya getirildi Sağlık Haberleri ADIYAMAN'da depremde enkazdan yaralı kurtarılan 4 kişi, ambulans uçakla getirildiği Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. ADIYAMAN'da depremde enkazdan yaralı kurtarılan 4 kişi, ambulans uçakla getirildiği Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Adıyaman'da enkaz altında kalan 1'i çocuk 4 kişi, yaralı kurtarıldı. Yaralılar, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Esenboğa Havalimanı'na getirilen 4 yaralı, daha sonra ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 1'i çocuk 4 yaralı, hastanede tedaviye alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık Etlik Şehir Hastanesi Adıyaman Ankara Sağlık Haberler

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