Adıyaman'da yaşlı ve engellilere ev temizliği hizmeti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı olan vatandaşların evleri temizleniyor. Gölbaşı Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen VEFA programı çerçevesinde engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara evlerinde hizmet veriliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı olan vatandaşların evleri temizleniyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen VEFA programı çerçevesinde engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara evlerinde hizmet veriliyor. Kişisel bakımlarını ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için ekipler kuruldu. Ekipler, belirtilen adreslere giderek burada bulunan vatandaşların hem kişisel hem de temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Evde bakım ve temizlik hizmeti veren ekipler ve bu hizmetin sağlanmasında emeği geçenler, yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunanların hayır duasını alıyor. - ADIYAMAN