Adıyaman'da Veteriner Hekimlere Yönelik Şiddet Protesto Edildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde veteriner hekimler, yaptıkları basın açıklaması ile son günlerde meslektaşlarına yönelik yaşanan şiddet olaylarını protesto etti.

Adıyaman Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Veysi Öztürk, eylemle ilgili yaptığı açıklamada veteriner hekimlerin de sağlık çalışanları ve Sağlıkta Şiddet Yasası çerçevesine alınması gerektiğini vurguladı. Veteriner hekimlere yönelik saldırıların her geçen gün arttığını, en son da Ankara'da Veteriner Hekim Ceren Eroğlu'na yapılan saldırının şiddet gerçeğini bir kez daha gündeme getirdiğini söyleyen Öztürk, 21 Ağustos'ta iş bırakma kararı aldıklarını belirtti. Öztürk, "Bugün buraya eğitimini aldığımız ve bizim için kutsal olan mesleğimizi yaparken karşı karşıya kaldığımız ve artık tahammül edilemez noktaya gelen şiddeti kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililere sesimizi duyurmak için toplandık. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 81 ilimizi temsil eden 56 Veteriner Hekim Odası'nın yöneticileri ve üyeleriyle birlikte eş zamanlı olarak bütün ülkede bu basın açıklamasını kamuoyuyla paylaşmaktayız. Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar, hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar, hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Görüldüğü üzere veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır. Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktalar, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi vb. tüm özlük hakları konularında ve Sağlıkta Şiddet Yasası'nda veteriner hekimler dışlanmışlardır. Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sağlık hizmetleri sınıfında tanımlanmıştır. Vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler 'Sağlıkta Şiddet Yasası' çerçevesine alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir" diye konuştu. - ADIYAMAN