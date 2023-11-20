Adıyaman'da sağanak yağış sonucu konteyner kentlerde su baskınları yaşandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 3 gündür süren sağanak yağış sebebiyle Adıyaman'da çok sayıda yolun kapandığına ve depremzedelerin kaldığı konteyner kentlerde su baskınları yaşandığına dikkat çekerek, "Depremzedeler gerek konteynerlerini su basmaması için engeller oluşturmaya çalışırken, gerekse de su baskınının önlenemediği konteynerlerdeki tahliye işlemlerinde yalnız bırakılmıştır. AFAD'ın hazırlıksızlığı ve müdahale yetersizliği bir kez daha açığa çıkmıştır. Kamu otoritesini geçici yerleşim alanlarında gerekli önlemleri almaya, sağlıklı ve güvenli olmak koşuluyla kalıcı yerleşim alanlarının inşası çalışmalarını hızlandırmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

TTB, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman'da 3 gün boyunca etkili olana sağanak yağış sonucunda konteyner kentlerde su baskınları yaşandığını çok sayıda konteynerin tavanlarında akıntılar olduğunu bildirdi. TTB'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şöyle:

"GEÇİCİ YERLEŞİM ALANLARINDA GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIN, KALICI YERLEŞİM ALANLARININ İNŞASI ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIN"

"Adıyaman'da üç gün boyunca süren sağanak yağış sonucu kent genelinde çok sayıda yol kapanmış, plansız-düzensiz biçimde kurulan ve usulüne uygun altyapı çalışmaları yapılmayan konteyner kentlerde su baskınları yaşanmış, çok sayıda konteynerde tavandan akıntılar olmuştur. Depremzedeler gerek konteynerlerini su basmaması için engeller oluşturmaya çalışırken, gerekse de su baskınının önlenemediği konteynerlerdeki tahliye işlemlerinde yalnız bırakılmıştır. AFAD'ın hazırlıksızlığı ve müdahale yetersizliği bir kez daha açığa çıkmıştır. Deprem bölgesindeki birçok geçici yerleşim alanında örneklerini gördüğümüz eksiklikler ve sorunlar; su baskını, yangın, salgın hastalık risklerini büyütmektedir. Kamu otoritesini geçici yerleşim alanlarında gerekli önlemleri almaya, sağlıklı ve güvenli olmak koşuluyla kalıcı yerleşim alanlarının inşası çalışmalarını hızlandırmaya çağırıyoruz."