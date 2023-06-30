Adıyaman'da kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Kömür köyü Girik Çayı bölgesinde M.K. adlı kişi kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından M.K. kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.