Adıyaman'da kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı
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Adıyaman'ın Kömür köyü Girik Çayı bölgesinde M.K. adlı kişi kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından M.K. kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Adıyaman'da kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Kömür köyü Girik Çayı bölgesinde M.K. dengesini kaybedince kayalık alandan düştü.
Yaralanan M.K. kayalıklarda mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kurtarılan M.K, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.