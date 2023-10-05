Adıyaman'da Kaldırımda Hareketsiz Yatan Kadın Fenalaştı

Adıyaman'da, kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kadın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 8 Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında kaldırım üzerinde bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan A.B., isimli kadının fenalaştığını ve bu yüzden baygınlık geçirdiğini anladı. Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan kadın, hastaneye gitmeyi istemeyerek evinin yolunu tuttu. A.B., isimli kadının tansiyon düşmesinden dolayı baygınlık geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN