Adıyaman'da İnşaat İşçisi Yüksekten Düşerek Yaralandı

Adıyaman'da, dengesini kaybederek yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mahallesi otogar yakınlarında yapımı devam eden konutlarda çalışan Ahmet Y., dengesini kaybederek inşaattan aşağıya düştü. Yüksekten düşerek yaralanan Ahmet Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN