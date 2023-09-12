Adıyaman'da Güneş Enerjisi Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde güneş enerjisi bakımı sırasında dengesini kaybeden bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde güneş enerjisi üzerine devrilen M.C hastaneye kaldırıldı.

Olay Girne Mahallesinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre evin çatısındaki güneş enerjisinin bakımını merdiven yardımıyla yapan M.C (48) dengesini kaybederek güneş enerjisi ile beraber yere düştü. Üzerine güneş enerjisi devrilen M.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.C.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen M.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN