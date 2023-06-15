Adıyaman Belediyesi Çölyak Hastaları İçin Ekmek Dağıtıyor

Adıyaman Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çölyak hastaları için glutensiz ekmek üretimine devam ederek hafta içi her gün 500 çölyak hastasına ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından her gün çölyak hastaları için ekmek dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerinden arından çölyak hastaları için temel gıda maddesi olan glutensiz ekmek üretimine hız kesmeden devam ediliyor.

Hafta içi her gün 500 çölyak hastasına Demokrasi Parkı'nda saat 14.00-17.00 arasında ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Çölyak Derneği ve TOGEM'e kayıtlı olan 500' e yakın çölyak hastamız için depremin ardından da ücretsiz ekmek dağıtımına hız kesmeden devam ediyoruz. 3 aşçı hoca eşliğinde üretimi yapılan glutensiz ekmeklerimiz Demokrasi Parkı içerisinde öğleden sonra hafta içi her gün 14.00 ve 17.00 saatleri arasında verilmekte. Adıyaman Belediyesi glutensiz ürünlerde sadece Adıpayam glutensiz ekmek ile sınırlı kalmayıp glutensiz ürün yelpazesine kek, erişte, makarna ve kurabiye de ekleyerek ürün çeşitliliğini genişletmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.