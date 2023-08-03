Adana Yüreğir Belediyesi, Yüreğir Devlet Hastanesi ve toplu taşıma durağı arasında taşıma hizmeti vermeye başladı

Adana Yüreğir Belediyesi, ana yoldan uzakta bulunan Yüreğir Devlet Hastanesi ve toplu taşıma durağı arasında taşıma hizmeti vermeye başladı.

Yüreğir Belediyesi, hayata geçirdiği yeni uygulama ile dikkat çekti. Belediye, Yüreğir Devlet Hastanesi ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan toplu taşıma durağı arasında servis hizmet vermeye başladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatı ile hayata geçirilen uygulama sayesinde hasta ve yakınları, duraktan alınarak hastaneye taşınıyor. Uygulama, özellikle bunaltan sıcaklarda yürümekte zorluk çeken yaşlılar, hamileler, bebekliler ve engelliler için büyük kolaylık sağlıyor.

Uygulamayı yerinde denetleyen Başkan Kocaispir, vatandaşlarla sohbet etti. Hastanenin ana yoldan biraz uzakta olması nedeniyle özellikle yaşlı ve hastalar için böyle bir çözüm sunduklarını ifade eden Başkan Kocaispir, "Her şey şehrimiz ve insanımız için. Adana sıcağı malum, bir de bu yıl yurt genelinde etkili olan sıcak havalarda hasta ve hasta yakınlarımızın ulaşımlarını kolaylaştırmak istedik. Ekiplerimiz durak ve hastane arasındaki yaklaşık 300 metrelik bir mesafede 8 kişilik özel araçlarımızla servis hizmeti vermeye başladı. Özellikle kavuran bu sıcaklarda hastalarımızın gidiş gelişlerinde bir nebze kolaylık sağlayabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Uygulamadan çok memnun olduklarını belirten hasta ve yakınları, Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti. - ADANA