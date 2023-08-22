Adanalı dönerci Mahfuz Taş, tavuk zehirlenmelerine karşı uyararak, bilindik olmayan yerlerden tavuk döner yenmemesi ve tavuk alınmaması gerektiğini ifade etti. Taş, tavuğun dondurulup çözündürülüp tekrar dondurulmaması gerektiğini belirtti.

Adana sıcağında artan tavuk zehirlenmelerine dikkat

Sıcak havalar gıda zehirlenmelerini tetikliyor

Dönerci Mahfuz Taş:

"Dondurulup çözündürülmüş tavuk, tekrar dondurulmamalı"

ADANA - Adanalı dönerci Mahfuz Taş, tavuk zehirlenmelerine karşı uyararak, bilindik olmayan yerlerden tavuk döner yenmemesi ve tavuk alınmaması gerektiğini ifade etti. Taş, "Vatandaşlarımız tavuğu alır almaz buzdolabına koymalı. Dondurulmuş ürün tekrardan dondurulmamalı. Eğer tekrardan dondurulursa tavuk hemen bakteri üretir ve bu da zehirlenmeye yol açar" dedi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca da gıda zehirlenme riskleri artıyor. Dışarıda herkesin severek tükettiği tavuk döner ise en çabuk bozulan gıdalar arasında yer alıyor. Uzmanlar ise tavuk dönerin bilindik ve güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Sektörde faaliyet gösteren işletmeler ise tavuk dönerin yaz aylarında 6 saatten fazla takılı kalmaması gerektiğini, sürekli yenileme işlemi yaptıklarını belirtiyor.

"Bilindik yerlerden tavuk alınmalı"

Kentte uzun yıllardır tavuk dönercilik yapan Mahfuz Taş, yaz aylarında tavuk dönerin 6 saatte bir yenilenmesi gerektiğini belirtti. Taş, "Sıcak havalarda tavuk tüketimi arttı ancak biz Adana'da yaşadığımız için tavuk tüketirken dikkat etmemiz lazım. Sıcaklık yeri geliyor 50 dereceyi geçiyor. Bilindik yerlerden tavukları alıp bilindik restoranlardan tavuğu yememiz lazım" şeklinde konuştu.

"Donup çözülen ürün tekrardan dondurulmamalı"

Taş, tavuğun satın alındıktan sonra evde muhafaza edilmesine ilişkin olarak, "Tavuğun çok hilesi var. Bilindik yerlerden tavuğu almalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız tavuğu alır almaz buzdolabına koymalı. Tavuk sıcağa maruz kalmamalı. Eğer bunun aksi olursa bu gıda zehirlenmesine kadar gider. Dondurulmuş ürün tekrardan dondurulmamalı. Eğer tekrardan dondurulursa tavuk hemen bakteri üretir ve bu da zehirlenmeye yol açar" dedi.

Mahfuz Taş, tavuğun uzun süreli dışarıda beklememesi gerektiğini de sözlerine ekledi.