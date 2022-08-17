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Adana sağlık haberleri: Adana'da, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar sünnet ettirildi

Adana sağlık haberleri: Adana'da, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar sünnet ettirildi

Sağlık Haberleri

Adana haberler: Adana'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sünnet oldu.

Adana'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sünnet oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'ndeki 14 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi.

Çocuklara, operasyonun ardından hediye verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, çocukların sağlığı için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

AA / Eren Bozkurt - Sağlık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sevgi Evleri Çocuk Adana Sağlık Haberler

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