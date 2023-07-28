Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi Yemekhanesinde Yangın Çıktı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde devlet hastanesi yemekhanesinde çıkan yangın, yangın söndürme eğitimi alan hastane personel ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İmamoğlu ilçesinde öğlen saatlerinde devlet hastanesi yemekhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte hastane çalışanları hızla yangın söndürme eğitimi almış olmalarının avantajını kullanarak yangına müdahale etti. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkmasından sonra hastane yönetimi, yemekhane bölümünü tahliye etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ADANA