Adana haber | Çukurova Üniversitesi Rektörü Tuncel, doktorlarla buluştu Adana haberler... Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde görevli doktorlarla bir araya geldi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde görevli doktorlarla bir araya geldi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Tuncel, Hipokrat Konferans Salonu'ndaki programda, hastanede yapılan altyapı çalışmaları ve fiziki işlemlerle ilgili doktorları bilgilendirdi. Ek ödemelerde iyileştirme ile çalışma sürelerinin düzenlenmesi konularında çalışmaların sürdüğünü aktaran Tuncel, dijital hastane sisteminin de pilot polikliniklerde uygulanmaya başladığını belirtti. Programa, Başhekim Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Gümürdülü de katıldı. Sağlık AA / Koray Kılıç Çukurova Üniversitesi Meryem Tuncel Sağlık Haberler

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