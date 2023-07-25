Adana'daki Depremlerle İlgili Bilimsel Çalışma Yapılmalı

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana'daki depremlerin tetiklediği Savrun ve Saimbeyli faylarının taşıdığı deprem tehlikesine ilişkin bilimsel çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana'nın Kozan ilçesi merkezli 5,5 büyüklüğündeki depremin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tetiklenen Savrun ile Saimbeyli faylarının güney ucunda gerçekleştiğini, bu fayların taşıdığı deprem tehlikesine ilişkin bilimsel çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerde fay hatlarına ilişkin çalışma yürüten Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, bugün saat 08.44'de Kozan merkez üslü meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

6 Şubat'taki depremlerin ardından sayıları 15 bini aşan artçı şokların yaşandığını aktaran Sözbilir, bu sabah yaşanan depremin ise Savrun fayı ile Saimbeyli fayının güney ucunda gerçekleştiğini kaydetti.

Sözbilir, şunları ifade etti:

"Depremin dış merkez lokasyonuna baktığımızda Savrun fayı ile Saimbeyli fayının güney ucunda gerçekleştiğini görüyoruz. Bu fayların maksimum deprem üretme potansiyeli 7,1 ve 7,2 olarak biliniyor. Fakat bu fayların deprem tehlike kaynakları açısından ne anlam ifade ettikleri konusunda henüz bilimsel bir çalışma bulunmuyor. Fayların kayma hızı, deprem tekrarlama periyotları, geçmişte hangi depremlerden sorumlu oldukları, son yıkıcı depremlerini ne zaman yaptıkları, dolayısıyla fayların geçmişi bilinmiyor.

Faylar üzerinde hendek açılarak yapılan ve paleosismoloji adı verilen bilimsel çalışma henüz gerçekleştirilebilmiş değil. Bu nedenle Adana ve civarı için önemli bir sismik tehlike kaynağı oldukları söylenebilir. Bu kapsamda her iki fay üzerinde gerekli olan çalışmaların bir an önce yapılması ve yakın gelecekte 7 civarında bir deprem üretmeleri durumunda can ve mal kaybı açısından ne tür riskler taşıyacağının önceden bilinmesi ve buna göre Adana ve yakın civarındaki yerleşimlerde önlem alınması hayati derecede önem taşımaktadır."