Adana'da Yanlışlıkla Kadın Cenazesi Verildi

Adana'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören bir kişinin cenazesi yerine ailesine bir kadına ait cenaze verildi. Yanlışlık cenazenin yıkanması sırasında ortaya çıktı. Aile, yanlış cenazeyi geri hastane morguna götürdü ve doğru cenazeyi defnetti. Olayla ilgili şikayetçi olan aile, Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş gönderilmesini talep etti.

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1) ADANA'DA CENAZELER KARIŞTI, YANLIŞLIK KEFEN AÇILINCA ORTAYA ÇIKTI

ADANA'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mahmut Paşa Gümüş'ün (68) cenazesi yerine ailesine bir kadına ait cenaze verildi. Yanlışlık cenazenin yıkanması için kefenin açılmasıyla ortaya çıktı. Yanlış cenaze hastaneye teslim edildi, kontrol edilerek alınan Mahmut Paşa Gümüş'ün cenazesi toprağa verildi. Gümüş'ün yeğeni Veysel Gümüş (45), hastane görevlilerinin "4 tane cenaze var. Cenazenizi hemen alın" diyerek teşhis ettirmeden kendilerine teslim ettiğini iddia edip, şikayetçi olacaklarını söyledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde oturan böbrek yetmezliği hastası Mahmut Paşa Gümüş, 28 Ağustos'ta rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi yoğun bakımına kaldırıldı. 3 gün tedavi gören Gümüş, hayatını kaybetti. Gümüş'ün ailesi 31 Ağustos sabahı cenazelerini almak için hastane morguna geldi. Aile, cenazelerini kontrol etmeden teslim alıp defin için Buruk Mezarlığı'na götürdü.

MEZARLIKTA AMCASI OLMADIĞINI FARK ETTİ

Cenaze, yıkanması için açıldığı sırada Gümüş'ün yeğeni Veysel Gümüş, ölen kişinin amcasının olmadığını ve kadın cenazesi olduğunu fark etti. Hastane morguyla iletişime geçen Gümüş, yanlış aldıkları cenazeyi geri hastane morguna götürdü. Burada görevlilerle tartışan Gümüş, amcasının cenazesini alarak Buruk Mezarlığı'nda defnetti.

'HASTANE GÖREVLİLERİNDEN ŞİKAYETÇİYİM

Olay günü morg görevlilerinin '4 tane cenaze var. Cenazenizi hemen alın' diyerek teşhis ettirmeden kendilerine verdiğini belirten Veysel Gümüş, "Cenazemizi alıp mezarlığa getirdik. Yıkanacağı zaman kadın cenazesi olduğunu fark ettik. Yanlış cenazeyi geri morga götürdük. Oradaki görevlilerle tartıştık. Karışıklık nedeniyle 1500 kişi cenazemizi saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ben buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyorum. Lütfen müfettiş gönderin. Bizim amcamız yoğun bakımdayken göstermediler. Amcamız öldü cenazesini göstermediler. Hastane görevlilerinden şikayetçiyim" dedi.

MORGDA BİZE TEŞHİS ETMEMİZ İÇİN GÖSTERMEDİLER

Ölen Mahmut Paşa Gümüş'ün ablası Perişan Gümüş (76), "Resmen bizimle dalga geçtiler. Biz bunu kabullenmiyoruz. Başka bir kadının cenazesini kardeşimin cenazesinin yerine koydular. Kardeşimi de alıp Karaisalı'ya doğru götüreceklerdi. Kardeşim zannettiğim kişiyi öptüm sonra kardeşim yerine başka bir kadın olduğunu anlayınca şok oldum. Kardeş acısından dolayı ilk başta afalladım anlayamadım sonra teyzemin oğlu beni, 'Bu kardeşin değil cenaze bir kadına ait' diye uyardı. Böyle bir şey olabilir mi? Bu durumu asla kabullenmiyoruz. Sağlık Bakanlığı'na da buradan sesleniyorum, biz şikayetçiyiz. Bizim başımıza geldi ama kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Kardeşimiz vefat ettikten sonra morgda bize teşhis etmemiz için göstermediler. 3 gün boyunca kardeşimi göstermediler" diye konuştu. İl Sağlık Müdürlüğü, iddialarla ilgili inceleme başlattığını bildirdi.