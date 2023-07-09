Adana'da Yamaçtan Düşen Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Sarıçam ilçesinde bir kişi yamaçtan düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.