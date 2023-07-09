Adana'da Yamaçtan Düşen Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Sarıçam ilçesinde bir kişi yamaçtan düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Adana'da yamaçtan düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nde bir kişinin yamaçtan düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 10 metre aşağı yuvarlanan kişiyi sedyeye alarak vinç ve halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Bilincinin kapalı olduğu belirlenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Sağlık