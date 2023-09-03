Adana'da tek tırnaklı hayvan kesimi yapılan adrese baskın düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana'nın Yüreğir ilçesinde tek tırnaklı hayvan kesimi yapılan bir adrese baskın düzenlendiğini açıkladı. Yapılan baskında canlı ve kesilmiş halde tek tırnaklı hayvanlar bulundu. Canlı hayvanlar belediyeye ait hayvan barınağına teslim edilirken, kesilen hayvanlara ait et ve diğer parçalar ise imha edildi. İlgili kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve idari para cezası uygulandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım Ve Orman Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada, Adana'nın Yüreğir ilçesinde tek tırnaklı hayvan kesildiğine dair gelen ihbar üzerine İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

ekipleri ile zabıta ve emniyet güçleri tarafından bir adrese baskın yapıldığı belirtilerek, "Yapılan baskında, canlı ve kesilmiş halde tek tırnaklı hayvanların bulunduğu tespit edilmiştir. Canlı olarak ele geçirilen tek tırnaklı hayvanlar yediemin olarak belediyeye ait hayvan barınağına teslim edilirken, kesilen hayvanlara ait et ve diğer parçalar ise imha edilmiştir. İlgili kişi hakkında adli işlem başlatılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, ayrıca söz konusu kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Halk sağlığını tehlikeye atan kişi/kişiler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.