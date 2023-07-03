Adana'da Sivrisinek Mücadelesi Devam Ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 ilçede, 116 araç ve 441 personel ile vektör, haşere ve sinekle etkin şekilde mücadele ediyor. Dereler, su birikintileri ve sulama kanallarında düzenli olarak ilaçlama ve ıslah çalışmaları yapılıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sivrisinekle mücadele ediyor. Vektör, haşere ve sinekle mücadele 15 ilçede, 116 araç ve 441 personelle sürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri; 15 ilçede, 116 araç ve 441 personel ile vektör, haşere ve sinekle etkin şekilde mücadele ediyor. Haşere, böcek ve sivrisineklerin çoğalma kaynağı olan derelerde, su birikintilerinde ve sulama kanallarında düzenli olarak ilaçlama ve ıslah çalışması yapılıyor.