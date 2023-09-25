Adana'da Şap Hastalığı Kontrolü İçin Eğitim Düzenlendi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şap, PPR ve diğer salgın hastalıkların etkin kontrolü amacıyla düzenlenen 'Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi'nde kursiyerlere salgın durumunda yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şap, PPR ve diğer salgın hastalıkların etkin kontrolü amacıyla "Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi" düzenlendi.

18-22 Eylül 2023 tarihleri arasında Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Efe Güler, şap hastalığının kontrolüne ilişkin yönetmeliğin 57'nci maddesi gereğince, şap hastalığı salgını halinde, sürecin Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli resmi veteriner hekimler ve diğer sorumlu personel tarafından takip edildiğini ifade etti.

Eğitimin amacının muhtemel salgında tüm personelin salgına anında müdahale edebilecek donanımda olmasını sağlamak olduğunu belirten Güler, "Söz konusu eğitim ile ilk kez ortaya çıkan bir salgında personele, tüm işletmelere, ekipmanlara ve diğer materyallere erişim sağlamak için uygulanacak usul ve esaslar, şap virüsünün tespit edilmesi halinde bölgede alınacak önlemler, çevre ile alakalı koruma tedbirleri, şap hastalığına ilişkin farkındalık ve hazırlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik ulusal önlemler ortaya konacaktır. Masa başı teorik çalışmalar, senaryolar, soru alıştırmaları, uygulamalı saha çalışmaları, hastalığın hızlı bildirimi ve mücadelesine yönelik konularda uygulamalar gerçekleştirilecektir" dedi.

36 kursiyerin katıldığı 'Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından, Adana, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa ve Osmaniye il tarım ve orman müdürlüklerinde görevli hayvan sağlığından sorumlu personele şap, koyun ve keçi vebası hastalığı ile ilgili olarak hazır olma durumu, çevre korumayı sağlamak için gerekli ulusal önlemleri belirlemek, salgın ortaya çıkması durumunda yapılması gereken işlemler hususunda bilgi verildi.

5 gün süren eğitimlerin 3. gününde kursiyerler hayvancılık işletmesini ziyaret ederek muhtemel salgın durumunda yapılmasını gerekenleri uygulamalı olarak gördü.

Eğitim sonunda kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. - ADANA