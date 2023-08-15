Adana'da Sahte Botoks İlacı Operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte botoks ilacı sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, yapılan baskında sahte olduğu değerlendirilen botoks ilaçları ve cerrahi malzemeler ele geçirdi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana polisi bir eve yaptığı operasyonda sahte botoks ilacı sattığı öne sürülen şüpheliyi yakalarken, evde yaptığı aramada 25 sahte botoks ilacı ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte botoks ilacı sattığı öne sürülen bir kişiyi yakalamak için merkez Seyhan ilçesindeki evine baskın yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte şüphelinin evinde ve aracında arama yapan polis ekipleri, 25 sahte botoks ilacı, 3 implant, implant cerrahi seti ve mobil röntgen cihazı ele geçirdi.

"Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA