Adana'da sağlık ürünleri üretim fabrikasında yangın çıktı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, sağlık ürünleri üretim fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık ürünleri üretim fabrikasında çalışan işçiler, depo kısmından duman yükseldiğini görerek itfaiyeye haber verdi. Petrol bazlı ürünlerin olması nedeniyle yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, çalışmalara 10 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından başka fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)