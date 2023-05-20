Adana'da Otomobille Çarpışan Bisikletin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Sağlık Haberleri
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 33 AJJ 723 plakalı otomobil ile Taner Çetinkaya'nın kullandığı bisiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.