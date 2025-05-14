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Adana'da Obeziteyle Mücadele İçin Kampanya Başlatıldı

Adana'da Obeziteyle Mücadele İçin Kampanya Başlatıldı
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Sağlık Bakanlığının 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında Adana'da 250 bin kişinin vücut kitle indeksinin ölçülmesi hedefleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı yaşam için bilgilendirilmesini amaçlıyor.

Adana'da, Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında 2 ayda yaklaşık 250 bin kişinin vücut kitle indeksinin ölçülmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında kentte farklı noktalarda kurulan stantlarda vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçülüyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle indeksi değerleri yüksek çıkanlar, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendiriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu AA muhabirine, farklı noktalara kurulan stantlarda boy ve kilo ölçümüyle vücut kitle indeksinin belirlendiğini söyledi.

Kampanya kapsamında 50 ekiple çalışmalar yaptıklarını dile getiren Altunsu, "Adana'da 10 Mayıs ile 10 Temmuz arasındaki 2 aylık süreçte hedefimiz, yaklaşık 200-250 bin kişiye ulaşmak. Burada amaç, bilimsel gerçek olan obezitenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik başta fiziksel aktiviteyi artırıcı tavsiyelerde bulunmak." dedi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Sağlık
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