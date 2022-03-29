Adana'da mide ve kalın bağırsak kanserini yenen hasta sağlığına kavuştu

ADANA (AA) - Adana'da iki yıl arayla yakalandığı mide ve kalın bağırsak kanserini Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonlarla yenen 76 yaşındaki hasta, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kapalı yöntem operasyonlarla sağlığına kavuşan Recai Tuncel, ameliyatını gerçekleştiren doktoru ziyaret etti.

Tuncel, bağırsak iltihabı tedavisi sürerken 2020'de kendisine mide kanseri teşhisi konulduğunu belirtti.

Yapılan tetkiklerinin ardından ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orçun Yalav ve ekibi tarafından hemen ameliyata alındığını dile getiren Tuncel, gerçekleştirilen operasyonla kısa sürede sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Rutin kontrolleri esnasında bu yıl da kendisine kalın bağırsak kanseri teşhisi konulduğunu belirten Tuncel, bu rahatsızlığı da Doç. Dr. Yalav ve ekibinin gerçekleştirdiği kapalı yöntem operasyonla yendiğini kaydetti.

İki yıl arayla yakalandığı kanseri atlatmanın ve sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Tuncel, ameliyatlarını gerçekleştiren doktora ve ekibine teşekkür etti.