Adana'da "Kanserde İmmüno-Onkolojik ve Moleküler Onkolojik Tedaviler Kongresi" gerçekleşti.

Kanser İmmünoterapisi Derneği tarafından organize edilen ve bir otelde gerçekleştirilen kongreye, öğretim üyeleri ve doktorlar katıldı.

Kanser İmmünoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, kongrenin düzenlenme amacının yenilikçi tedavi yöntemlerinin daha iyi bir şekilde uygulanabilmesi olduğunu söyledi.

Dernek olarak üçüncü kongrelerini düzenlediklerini belirten Çil, "Kimse kanser olmasın istiyoruz ama kanser olunmuşsa da en iyi tedaviler uygulanabilsin istiyoruz. Bugün, akciğer, meme, kalın bağırsak, mide kanserleri burada konuşulacak ve bunların özellikle son bir yıl içerisinde tüm dünyadaki gelişmeleri tartışılacak. Bu sayede tüm tıbbi onkologların hastalarının daha iyi immünoterapi tedavisinin uygulanmasını amaçlayan bir kongreyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Çil, immünoterapinin bağışıklığı güçlendiren ve bu sayede kansere karşı savaşmayı sağlayan bir tedavi seçeneği olduğunu kaydetti.

Çeşitli sunumların yer alacağı kongre yarın sona erecek.