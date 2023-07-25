Üye Girişi
Haberler

Adana'da Deprem Sonrası Yaralanan Kişiler

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yüksekten atlama ve düşme sonucu Adana'da 2, Osmaniye'de 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yüksekten atlama ve düşme sonucu Adana'da 2, Osmaniye'de 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana'da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye'de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Depremden etkilenen kişiler, olay yerine görevlendirilen 8 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hastalarımıza ve depremden etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Sağlık

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Osmaniye Adana Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title