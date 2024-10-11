Üye Girişi
Haberler

Adana'da Covid-19 Vakaları Artış Gösteriyor

Adana'da Covid-19 Vakaları Artış Gösteriyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ferit Kuşcu, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle gelen hastaların yaklaşık %40-50'sinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Risk grubundaki bireylerin önlem alması gerektiğini vurguladı.

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Kuşcu, "Üst solunum yolu enfeksiyonu olup, şikayetleri hafif seyreden çoğu kişi artık Covid-19 için test vermiyor. Ancak polikliniğimize boğaz, ağrısı, öksürük ve ateş gibi şikayetlerle gelen ve test veren hastalardan yaklaşık yüzde 40-50'sinde testin pozitif olduğunu görüyoruz. Ancak çoğu da yoğun bakıma yatacak ya da genel durumu kötü olan hastalar değildi" dedi.

Yurt genelinde havaların soğuması ve okulların açılması ile enfeksiyon hastalıkları da kendini göstermeye başladı. Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren kişilerde de ilk olarak dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgını akıllara geliyor. ÇÜ Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Kuşcu, insandan insana bulaşı ilk olarak Çin'de görülen ve ağır tablolarla seyrederek ölümle sonuçlanabilen Covid-19'un hala varlığını sürdürdüğünü belirtti. Yeni varyantlar ile hastalığın daha hafif seyrettiğini dile getiren Kuşcu, bunda aşı ve ilerleyen yıllarla birlikte bağışıklık durumunun etkili olduğunu vurguladı.

RİSKLİ GRUPLARA UYARI

Son 1 aydır üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle gelen hasta sayısının mevsimin de etkisiyle artış gösterdiğini ifade eden Kuşcu, "Üst solunum yolu enfeksiyonu olup, şikayetleri hafif seyreden çoğu kişi artık Covid-19 için test vermiyor. Ancak polikliniğimize boğaz, ağrısı, öksürük ve ateş gibi şikayetlerle gelen ve test veren hastalardan yaklaşık yüzde 40-50'sinde testin pozitif olduğunu görüyoruz. Bazı hasta gruplarında bu artışı gördük ancak çoğu da yoğun bakıma yatacak ya da genel durumu kötü olan hastalar değildi" diye konuştu.

Doç. Dr. Kuşcu, riskli grubun önlem almaya devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu enfeksiyon özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, kanser hastaları ya da herhangi bir nedenle bağışıklığını baskılayacak ilaç kullanan kişiler için hala önem arz ediyor. Bu kişilerde Covid-19 varlığında çeşitli sorunlar görüyoruz ve bu durum devam edecek gibi de duruyor. Kış mevsiminin yaklaşması ve okulların açılmasıyla kapalı ortamlara daha çok girilmesi gibi durumlar nedeniyle ilk dönemlerdeki gibi sıkı önlemler olmasa da kişisel önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Çukurova Üniversitesi Eğitim Sağlık Adana Aşı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi
Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.