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Adana'da 19. TOD Mart Sempozyumu Başladı

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Adana'da Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Çukurova Şubesince düzenlenen 19. TOD Mart Sempozyumu başladı. Sempozyuma yoğun katılımın olduğu belirtilirken, TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla eğitim koşullarının zorlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adana'da, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Çukurova Şubesince düzenlenen 19. TOD Mart Sempozyumu başladı.

TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, kentteki bir otelde düzenlenen sempozyumunun açılışında, çeşitli nedenlerle 6 yıl sonra gerçekleştirebildikleri sempozyuma olan yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Son iki yılda yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile yoğun asistan alımı yapıldığı değerlendirmesinde bulunan Atilla, "Sayı arttıkça eğitim koşulları zorlaşmaya başladı. Biz de TOD olarak bunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

TOD Çukurova Şube Başkanı Prof. Dr. Altan Atakan Özcan da sempozyumu Çukurova Üniversitesi Göz Kliniği kurucusu ve TOD onursal başkanlarından Prof. Dr. Gülhan Siem anısına düzenledikleri belirterek, oturumun verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Sempozyum 10 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Sağlık

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